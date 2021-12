Τουρκία: Ανάκαμψη της λίρας μετά από παρεμβάσεις της κεντρικής τράπεζας

Η κεντρική τράπεζα - την οποία ο Ερντογάν ανασχημάτισε και πίεσε φέτος - ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι παρενέβη «άμεσα» στην αγορά «με πωλήσεις λόγω των μη υγιών διαμορφώσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών».

Το τουρκικό νόμισμα, το οποίο είχε υποχωρήσει νωρίτερα 3,3% στις 13,87 λίρες ανά δολάριο, ανέκαμψε στις 12,76 λίρες στις 11.36 (ώρα Ελλάδας), με άνοδο πάνω από 5% στην ημέρα. Είχε βυθιστεί στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 14 λιρών την Τρίτη καθώς ο Ερντογάν υπεραμύνθηκε της οικονομικής πολιτικής του και το δολάριο ωφελήθηκε από τις δηλώσεις στελεχών της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ υπέρ μίας σύσφιξης της πολιτικής.

Το τουρκικό νόμισμα έχει χάσει το 47% της αξίας του φέτος και 30% μόνο τον Νοέμβριο, διαβρώνοντας ταχύτατα τα εισοδήματα και τις αποταμιεύσεις των Τούρκων, αναστατώνοντας τους προϋπολογισμούς των νοικοκυρών που διαγκωνίζονται να βρουν κάποια εισαγόμενα φάρμακα.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Ερντογάν υπερασπίστηκε για πέμπτη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, την οποία οι περισσότεροι οικονομολόγοι χαρακτηρίζουν απερίσκεπτη. Όπως είπε σε συνέντευξή του στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι TRT, δεν υπάρχει «επιστροφή» από τη νέα πολιτική. «Θα δούμε ότι τα επιτόκια θα μειωθούν σημαντικά και επομένως θα υπάρξει βελτίωση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες πριν τις εκλογές», πρόσθεσε. Οι εκλογές πρέπει να γίνουν το αργότερο έως τα μέσα του 2023.

«Πρόκειται για ένα επικίνδυνο πείραμα που επιχειρεί ο Ερντογάν να κάνει και η αγορά προσπαθεί να τον προειδοποιήσει για τις συνέπειες», δήλωσε υπεύθυνος στρατηγικής για επενδύσεις της Allspring Global Investments. «Οι τιμές των εισαγωγών πιθανότατα θα αυξηθούν καθώς πέφτει η λίρα, επιδεινώνοντας τον πληθωρισμό. Οι ξένες επενδύσεις μπορεί να διώξουν τις ξένες επενδύσεις, καθιστώντας δυσκολότερη τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Τα ασφάλιστρα για τον κίνδυνο χρεοκοπίας (CDS) υποδηλώνουν έναν υψηλότερο κίνδυνο χρεοκοπίας», πρόσθεσε. «Οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο νευρικοί…Είναι ένα τοξικό μείγμα», συνέχισε.

