Τουρκία: Διαμαρτυρίες και συλλήψεις μετά την απόφαση για την αντικατάσταση ενός κούρδου δημάρχου - ΒΙΝΤΕΟ

????Protests in several cities after electoral commission in #Turkish city of #Van decided to disqualify pro-Kurdish candidate Abdullah Zeidan from elections and mandate was given to candidate of AKP (Adalet ve Kalk?nma Partisi) party of #Erdogan #Turkey #Turkiye #TurkeyElections pic.twitter.com/5bIr3aJjV6

Ως δήμαρχος πρόκειται να διοριστεί όχι ο Ζεϊντάν, αλλά ο υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ήρθε δεύτερος με περίπου 27% των ψήφων.

Το κύριο αντιπολιτευόμενο κεντροαριστερό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), το οποίο ήρθε πρώτο στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής καταφέροντας ιστορικό πλήγμα στο AKP του Ερντογάν, καταδίκασε τη σχετική απόφαση και ζήτησε την ανάκλησή της.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η τουρκική εκλογική αρχή ισχυρίζεται πως ο Ζεϊντάν έχει ποινικό μητρώο και δεν θα έπρεπε να είναι υποψήφιος.

The representative of the Kurdish People's Democratic Party, Abdullah Zeidan, is outside #Turkish prisons, and he is now free after #Turkey arrested him under the pretext of terrorism.#HDP@HDPgenelmerkezipic.twitter.com/rZfdMSlbEo