Τουρκία: Δύο νεκροί από συντριβή αεροσκάφους- Βίντεο

Single-engined plane crashes to residential area in Bursa https://t.co/6g2qQ7trzk pic.twitter.com/XoJdKLWeQ9

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Προύσας Γιακούπ Τζανμπολάτ, όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Πρόκειται για τον «πιλότο-εκπαιδευτή και έναν εκπαιδευόμενο πιλότο. Δεν υπάρχουν τραυματίες, βάσει των πρώτων πληροφοριών», εξήγησε. Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο σπίτια και δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

A training plane crashed between houses in Bursa, #Turkey. The pilot and the student pilot died. pic.twitter.com/gQ7Mrig2Iz