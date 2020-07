Τουρκία: Δύο νεκροί και 73 τραυματίες από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας, τον Οκτάι Καλντιρίμ, 150 έως 200 άτομα βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο της στιγμή της έκρηξης.

Ένα εντυπωσιακό μανιτάρι λευκού καπνού υψωνόταν πολλές εκατοντάδες μέτρα στον ουρανό ενώ πυροτεχνήματα ακούγονταν να σκάνε μέσα στο εργοστάσιο, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τουρκικά τηλεοπτικά κανάλια.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες τους οποίους επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα περίπου πενήντα χιλιομέτρων ενώ κάτοικοι πίστεψαν αρχικά πως επρόκειτο για σεισμό.

Η επέμβαση των διασωστών δυσχεραίνεται από τις εκρήξεις που συνεχίζονται, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Καλοντιρίμ.

Ενδεικτικό της ανησυχίας των αρχών είναι το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έστειλε επιτόπου τρεις υπουργούς.

Το 2009 και το 2014 είχαν σημειωθεί εκρήξεις στο ίδιο εργοστάσιο που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους ενώ περίπου 40 είχαν τραυματισθεί, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

