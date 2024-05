Τουρκία: Εκτεταμένα επεισόδια στην πορεία για την Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη - BINTEO

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το CNN Türk απαθανάτισαν την επιχείρηση της αστυνομίας και συμπλοκές ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές.

Οι δυνάμεις ασφαλείας, που αναπτύχθηκαν κατά μεγάλο αριθμό, εμπόδισαν τους διαδηλωτές να κινηθούν προς στην Τάξιμ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια έγιναν 210 συλλήψεις.

Οι αρχές επέβαλαν απαγόρευση διαδηλώσεων στην πλατεία κι απέκλεισαν μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας.

Turkish riot police fired tear gas and rubber bullets to disperse May Day demonstrators trying to reach Istanbul's main Taksim Square. Local media said dozens of protesters were detained https://t.co/a0vPM8z4YBpic.twitter.com/tJQofHaeDp