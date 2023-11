Τουρκία: Ένταση έξω από τη βάση του Ιντζιρλίκ σε διαδήλωση κατά των ΗΠΑ για τη Γάζα - ΒΙΝΤΕΟ

Τη συγκέντρωση διοργάνωσε η ισλαμιστικού προσανατολισμού τουρκική ΜΚΟ «ΙΗΗ Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας». Την Παρασκευή, η συγκεκριμένη ΜΚΟ ξεκίνησε πορεία με αυτοκινητοπομπή από την Κωνσταντινούπολη, με προορισμό το Ιντζιρλίκ, στη νότια Τουρκία, με στόχο τον αποκλεισμό της βάσης. Σήμερα η αυτοκινητοπομπή διήνυσε το τελευταίο τμήμα της πορείας της, ενώ στο Ιντζιρλίκ κατέφθασαν και αυτοκίνητα με διαδηλωτές από την επαρχία Ούρφα της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

#BREAKING: Watch the game played by the #Turkish Intelligence Service (#MIT)! Today, they organized an anti-##Israel protest next to #Incirlik Air Base and once it got out of control, they had to disperse the protesters which they had brought to attend the event! pic.twitter.com/jYrtzxmA1m