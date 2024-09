Τουρκία: Επίσκεψη του Αμερικανού ΥΦΥΠΕΞ Τζον Μπας στην Άγκυρα

Η Άγκυρα έχει εκφράσει επανειλημμένως στις ΗΠΑ την προσδοκία της να διακόψουν τους δεσμούς τους με την οργάνωση YPG και την πολιτοφυλακή της οποίας ηγείται στη βόρεια Συρία, καθώς χαρακτηρίζει την οργάνωση τρομοκρατική και την κατηγορεί ότι συνδέεται με το ΡΚΚ που δρα κατά της Τουρκίας. Υπογραμμίζει επίσης ότι η συνεχιζόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ στο YPG προκαλεί μελλοντικούς κινδύνους για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Οι δύο πλευρές προσπάθησαν να βρουν τρόπους για το πώς να αντιμετωπίσουν τις τουρκικές ανησυχίες, ενώ συμφώνησαν πως δεν θα επιτρέψουν την αναβίωση της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος», τόνισαν οι ίδιες πηγές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αξιολογήθηκε η κατάσταση της ασφάλειας, της πολιτικής, της οικονομίας και της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία και τονίστηκαν οι αρνητικές επιπτώσεις της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.

Productive discussion with @HakanFidan on our mutual efforts to address threats to our security, promote peace in the Middle East and further strengthen our strategic partnership. pic.twitter.com/6XJ4fXEMUN