Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι Derince – Τουλάχιστον 10 τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

«Όπως μας είπαν είναι τεχνικά πιθανό να συμβεί μια έκρηξη λόγω συμπίεσης σκόνης σίτου, αλλά ερευνούμε κάθε πιθανή αιτία», συμπλήρωσε.

Παράλληλα τόνισε πως δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών ανέφερε ότι κανένα πλοίο δεν υπέστη ζημιές από την έκρηξη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία.

??Video of the explosion at a Port in Derince, Turkey. pic.twitter.com/NbMeOvJvz2