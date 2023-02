Τουρκία: «Κυβέρνηση, παραιτήσου!»

Συνθήματα χιλιάδων οπαδών κατά της τουρκικής κυβέρνησης σε ποδοσφαιρικούς αγώνες στα γήπεδα της Μπεσίκτας και της Φενερμπαχτσέ.

Οπαδοί της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομάδας Μπεσίκτας, ακολουθώντας το παράδειγμα οπαδών μιας άλλης ποδοσφαιρικής ομάδας, της Φενερμπαχτσέ, με συνθήματά τους κάλεσαν την τουρκική κυβέρνηση να παραιτηθεί, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη νοτιοανατολική Τουρκία, σε μια από τις σπάνιες ηχηρές και ανοιχτές διαμαρτυρίες κατά των αρχών στην χώρα.

Besiktas fans throw toys to the stadium to be given to the kids survived the #earthquake#turkey ???? #Besiktas ???? pic.twitter.com/EyrX1FUtc9 — ...UndPanzer (@KokBure) February 26, 2023

«Κυβέρνηση, παραιτήσου!» τραγουδούσαν χιλιάδες οπαδοί της ομάδας Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη στο στάδιο Ινονού σήμερα το βράδυ κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την Αντάλιασπορ.

Πέταξαν επίσης λούτρινα ζωάκια στο γκαζόν για να τιμήσουν τα παιδιά-θύματα του σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου που σκότωσε περισσότερους από 44.000 ανθρώπους στην Τουρκία και έπληξε επίσης τη γειτονική Συρία.

Football fans of #Besiktas throw toys to the pitch in honour of thousands of children killed in the #earthquake, followed by chants calling the govn to resign. Govn’s defacto partner MHP’s leader calls for matches to be played in empty stadiums in response pic.twitter.com/LBmXDU1FW7 — Selin Girit (@selingirit) February 26, 2023

Το Σάββατο, οπαδοί της Φενερμπαχτσέ φώναζαν συνθήματα «Ψέματα, εξαπατήσεις, πέρασαν 20 χρόνια, παραιτηθείτε!» κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με την Κόνιασπορ.

Fan’s of Istanbul’s top team #Fenerbahçe chant resign to Erdogan gov’t. Erdogan’s AKP and his ultra-nationalist partner MHP are very disturbed and suggest that matches should be played without fans.pic.twitter.com/DGB9WpUbjk — Ismail Akbulut (@ismail_i_ak) February 26, 2023

Μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών, η τουρκική κυβέρνηση έχει επικριθεί έντονα από την αντιπολίτευση και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης για καθυστερημένη ανταπόκριση σε σεισμόπληκτες περιοχές.

Με τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές να πλησιάζουν, η δημοτικότητα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ήδη πληγωμένη από την οικονομική κρίση, έχει δεχθεί νέο πλήγμα.

Προσπαθώντας να φιμώσει επικριτές, η Άγκυρα απέκλεισε προσωρινά την πρόσβαση στο Twitter στις 8 Φεβρουαρίου.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της Τουρκίας (RTUK) επέβαλε επίσης κυρώσεις σε τρία τηλεοπτικά κανάλια για κριτική στην κυβέρνηση.

«Ο σεισμός δεν καταστρέφει μόνο σπίτια, αλλά και την αυτοκρατορία του φόβου. Ακόμα κι αν απαγορεύσουμε το Twitter ή τηλεοπτικά κανάλια (...), οι φωνές βρίσκουν ένα κενό και υψώνονται. Όπως συνέβη στην κερκίδα της Φενέρμπαχτσε», τόνισε ο Τούρκος δημοσιογράφος Μουσταφά Χος στο Twitter χθες Σάββατο.

Οι οπαδοί της Μπεσίκτας, ενός από τους συλλόγους της Κωνσταντινούπολης, είναι γνωστό ότι βρίσκονται αρκετά κοντά στην αντιπολίτευση.

Ανοιχτές εκκλήσεις για παραίτηση των αρχών είναι σπάνιες στην Τουρκία μετά τη σκλήρυνση της εξουσίας από τον πρόεδρο Ερντογάν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του το 2016.

«Καθώς η χώρα μας παλεύει ενάντια στη μεγαλύτερη καταστροφή του αιώνα, το να φωνάζουμε συνθήματα παραίτησης κατά τη διάρκεια του αγώνα Φενερμπαχτσέ-Κόνιασπορ είναι ανεύθυνο και παράλογο», αντέδρασε στο twitter ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο αρχηγός του κόμματος Εθνικιστική Δράση, εταίρος του συνασπισμού του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης AKP.

Ο Μπαχτσελί κάλεσε μάλιστα τους συλλόγους να λάβουν «επείγοντα και απαραίτητα μέτρα» για να διασφαλίσουν ότι οι αγώνες διεξάγονται χωρίς φιλάθλους.