Τουρκία: Μεγάλη πυρκαγιά στα Δαρδανέλια – Έχουν εκκενωθεί έξι χωριά (video)

Το δίκτυο ΝΤV μετέδωσε ότι εκκενώνονται οι εγκταστάσεις της Διοίκησης Ραντάρ των Στενών Δαρδανελίων, ενώ οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα στις εγκαταστάσεις του «Πανεπιστημίου 18ης Μαρτίου» και του νοσοκομείου της πόλης.

And in today's news from the Gallipoli Peninsula, hundreds of firefighters are struggling to contain a massive forest blaze behind the city of Çanakkale on the Asian side of the Dardanelles. The fire is being fanned by wind gusts of up to 60 kph