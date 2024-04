Τουρκία: Μια φιλόζωη βγάζει βόλτα ανάπηρους σκύλους με ένα αυτοσχέδιο «τρενάκι»

Η Μπουκέτ Οζγκουνλού, πρόεδρος της Ένωσης Τετράποδων που Κρατιούνται στη Ζωή, έδεσε αυτοσχέδια βαγόνια σκύλων σε ένα όχημα παντός εδάφους για να κάνει βόλτα τα ζώα. Πιστεύει ότι, όπως και οι άνθρωποι, οι σκύλοι χρειάζονται μια «αλλαγή σκηνικού» και, αν δεν μπορούν να περπατήσουν, θα τους βοηθήσει μια βόλτα με το αυτοκίνητο.

A volunteer in Ankara made a train out of barrels for disabled dogs to travel the streets they cannot see??

