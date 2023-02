Τουρκία: Παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά από τα χαλάσματα κτιρίων στην επαρχία Χατάι -Βίντεο

Καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης εισέρχονται στην έκτη ημέρα τους, στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για να προσεγγίσουν οι διασώστες θύματα παγιδευμένα στα χαλάσματα, ωστόσο τα συνεργεία εξακολουθούν να βρίσκουν επιζώντες.

Ένας πατέρας και η κόρη του, ένα νήπιο και ένα δεκάχρονο κορίτσι συγκαταλέγονται στους επιζώντες που ανασύρθηκαν σήμερα από τα χαλάσματα των σπιτιών που κατέρρευσαν στην επαρχία Χατάι της νότιας Τουρκίας. Ο σεισμός της Δευτέρας ισοπέδωσε τεράστιες εκτάσεις πόλεων σε τμήματα της Τουρκίας και της Συρίας σκοτώνοντας πάνω από 29.000 ανθρώπους.

Καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης εισέρχονται στην έκτη ημέρα τους, στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για να προσεγγίσουν οι διασώστες θύματα παγιδευμένα στα χαλάσματα, ωστόσο τα συνεργεία εξακολουθούν να βρίσκουν επιζώντες.

Ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον δήμο της Κωνσταντινούπολης δείχνει διασώστες στην Χατάι να ανασύρουν ζωντανή μια δεκάχρονη μέσα από μια τρύπα στο πάτωμα ενός κατεστραμμένου κτιρίου προτού την μεταφέρουν με φορείο.

At the 147th hour, on the sixth day after the devastating #TurkiyeQuakes, rescuers pulled out a 10-year-old alive from a collapsed building in the south-eastern Turkish province of Hatay pic.twitter.com/azm0qGqWrV — Dr. Ravza KAVAKCI KAN ???? (@RavzaKavakci) February 12, 2023

Το κορίτσι, ονόματι Κουντί, ήταν θαμμένο επί 147 ώρες, σύμφωνα με τον δήμο της Κωνσταντινούπολης.

35-year-old man pulled alive from the rubble in Hatay, Turkey after 149 hours, more than 6 days pic.twitter.com/JvKPszXFZF — BNO News Live (@BNODesk) February 12, 2023

Επίσης στην Χατάι οι διασώστες ανέσυραν από τα συντρίμμια ενός κτιρίου που κατέρρευσε ένα μικρό παιδί. Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό υπουργείο Υγείας δείχνει το παιδί να είναι ξαπλωμένο σε ένα φορείο με εμφανείς μώλωπες και καλυμμένο με σκόνη καθώς οι διασώστες το απομακρύνουν με ασφάλεια.

Στην κεντρική Χατάι, ένας άνδρας και η πεντάχρονη κόρη του, η Εμίρα, επίσης ανασύρθηκαν ζωντανοί από ένα κατεστραμμένο κτίριο.

????The TRT Haber TV channel published footage of the rescue of a child who spent 150 hours under the rubble after an earthquake in the Turkish province of Hatay. pic.twitter.com/MQaHv8C7n1 — J. Malkova????♥? (@CanadianKitty1) February 12, 2023

Βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την επαρχία Κοτζάελι δείχνει διασώστες να μιλάνε στην Εμίρα και στον πατέρα της, ενώ βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένοι.

"Γειά σου ομορφούλα, είμαστε εδώ για να σε βγάλουμε έξω", ακούγεται να της λέει ένας από τους διασώστες.

Περίπου 180 χιλιόμετρα βορείως της Χατάι, στην πόλη Καχραμάνμαράς, ο 27χρονος Μοχάμεντ Χαμπίμπ απήγγελε το Κοράνι στους διασώστες κατά τη διάρκεια της δεκάωρης επιχείρισης απεγκλωβισμού του.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Χαμπίμπ με υψωμένη τη γροθιά στον αέρα να φωνάζει "Ο Θεός είναι Ύψιστος" και τους διασώστες να ζητωκραυγάζουν τη στιγμή που ανασύρεται από τα χαλάσματα με τη βοήθεια σκαπτικών μηχανημάτων.