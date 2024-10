Τουρκία: Πού στρέφονται οι υποψίες για την αιματηρή επίθεση - Πώς έδρασαν οι τρομοκράτες

O υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ «έδειξε» ευθέως ως υπεύθυνη την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν), δηλώνοντας ότι «πάντα δίνουμε στα μέλη του ΡΚΚ την τιμωρία που τους αξίζει, θα πληρώσουν και τώρα υψηλό τίμημα».

«Εκτιμούμε ότι το έκανε το PKK. Θα δώσουμε στη δημοσιότητα πληροφορίες όταν οι ταυτοποιήσεις και άλλα στοιχεία γίνουν πιο σαφή», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια.

More Footage showing the Terrorists who carried out today’s Bombing and Shooting Attack on the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/aGwXsdf1XG