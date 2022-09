Τουρκία: Πυρκαγιά ξέσπασε στο παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο της Μαρμαρίδας

Το γραφείο του νομάρχη Μούγλων δήλωσε ότι η φωτιά ξέσπασε σε δάση γύρω από την περιοχή Γιαλαντσιμπογκάζ. Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν πυκνό καπνό να υψώνεται από βουνά που συνορεύουν με τη θάλασσα.

Fire spreading drastically in Turkey #Marmaris #Turkey pic.twitter.com/ob40YaL1hk

Οι άνεμοι που πνέουν με ταχύτητα 14 χλμ την ώρα τροφοδοτούν τις φλόγες, ανέφερε το γραφείο του νομάρχη Μούγλων. Δεκαπέντε ελικόπτερα και οκτώ αεροσκάφη έκαναν ρίψεις νερού, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες και δεκάδες υδροφόρα οχήματα και κανόνια ρίψης νερού της αστυνομίας κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το πυροσβεστικό ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στην επαρχία Τσαρντάκ, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από την πυρκαγιά. Το ελικόπτερο μετέφερε δύο Τούρκους και πέντε Ρώσους, είπε.

?? #Turkiye- A helicopter intervening in a forest fire in #Mugla's #Marmaris district has crashed, 1 person died, 4 people injured.#Turkey

?? @savunmaisleripic.twitter.com/pmHAEa9331