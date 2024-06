Σύνοδος ΥΠΕΞ των BRICS: Συνάντηση Φιντάν με Πούτιν και Λαβρόφ

Ο Τούρκος υπουργός, που βρίσκεται στη Μόσχα, πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, σήμερα το πρωί, και χτες με τον γραμματέα του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Σεργκέι Σοϊγκού και τον επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών Σεργκέι Ναρίσιν. Συμμετείχε επίσης σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ρωσοτουρκικός Σύνδεσμος Επιχειρηματιών στη Μόσχα.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with his Russian counterpart Sergey Lavrov, on the margins of the BRICS+ session, in Nizhny Novgorod. ???????? pic.twitter.com/Pcc6v24oGC