Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στο ανατολικό τμήμα της χώρας

#Earthquake 7 km NE of #Sincik ( #Turkey ) 26 min ago (local time 17:02:14). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses. Share your experience:

Αρχικά το EMSC είχε αναφέρει πως ο σεισμός είχε μέγεθος 5,6 βαθμών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές ή τραυματίες.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.?Preliminary info: M5.6 || 7 km N of #Sincik (#Turkey) || 4 min ago (local time 17:02:14). Follow the thread for the updates?? pic.twitter.com/YOWW7SzWpu