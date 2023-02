Τουρκία-Σεισμός: Ρεπόρτερ τρέχει ουρλιάζοντας για να σώσει τη ζωή του - Βίντεο

Στο βίντεο ακούγονται φωνές και ουρλιαχτά, ενώ ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης σηκώνεται και καταπίνει τα πάντα.

A new #earthquake of the magnitude 7.8 occurred in #Turkey News Reporter Running and Screaming #TurkeyEarthquakepic.twitter.com/5sRtxaBB3Q