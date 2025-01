Τουρκία: Στους 79 ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά σε χιονοδρομικό- Συνεχίζεται «σχολαστικά» η έρευνα

Αναλυτικότερα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu η Γενική Εισαγγελία του Μπόλου ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στο ξενοδοχείο στο χιονοδρομικό κέντρο Kartalkaya αυξήθηκε σε 79, από 76 που ήταν.

Φωτιά στο χιονοδρομικό στην Τουρκία: 10χρονη κολυμβήτρια της Φενέρμπαχτσε ανάμεσα στα θύματα

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Annadolu, στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθησαν ο αντιδήμαρχος του Μπόλου, Σεντάτ Γκιουλενέρ και ο αναπληρωτής αρχηγός της Πυροσβεστικής, Κενάν Κοσκούν, γεγονός που ανέβασε τον αριθμό των συλληφθέντων σε 11.

Από τους 79 νεκρούς οι 56 έχουν ταυτοποιηθεί έπειτα από τη διεξαγωγή τεστ DNA.

??#BREAKING: A fire broke out at the Grand Kartal Hotel in ski resort of Kartalkaya in Bolu, Turkey, killing 3 people and injuring 21 others.

The governor said there were 234 guests at the hotel, according to local media. The condition of the others weren't immediately clear. pic.twitter.com/hV7g2HrTYJ