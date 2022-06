Τουρκία: Σχεδόν 200 συλλήψεις στα επεισόδια στην Ταξίμ - ««Ο Ερντογάν θα φύγει, δεν υπάρχει άλλος δρόμος», φώναζαν οι διαδηλωτές - BINTEO

Τουρκικό δικαστήριο επέβαλε πρόσφατα ποινές φυλάκισης σε οκτώ πρόσωπα, ανάμεσά τους και στον μαικήνα Οσμάν Καβάλα, αφού τους έκρινε ενόχους για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση των διαδηλώσεων του πάρκου Γκεζί.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, επιχειρηματολογώντας πως οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εκείνες ήταν αυθόρμητες, έγιναν σε όλη τη χώρα και αποτελούσαν δικαίωμα των πολιτών κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα.

Χθες το απόγευμα, σε δρόμους γύρω από την πλατεία Τάξιμ συγκεντρώθηκαν κάπου 1.000 άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων κράταγαν στα χέρια φωτογραφίες ανθρώπων που καταδικάστηκαν να εκτίσουν ποινές φυλάκισης, ή φωτογραφίες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην αστυνομική καταστολή των κινητοποιήσεων του 2013. Πανό ανέγραφε το σύνθημα «το σκοτάδι θα φύγει, το Γκεζί θα μείνει».

Τους διαδηλωτές, που προσπάθησαν να φθάσουν στην πλατεία Τάξιμ και στη λεωφόρο Ιστικλάλ, εμπόδισαν μονάδες της αστυνομίας εξοπλισμένες με ασπίδες και άλλο εξοπλισμό καταστολής εξεγέρσεων. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να τους διαλύσει.

