Τουρκία: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας μετά την καταδίκη του Οσμάν Καβαλά

Πέραν της Κωνσταντινούπολης, όπου οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε κοντινή απόσταση από την πλατεία Ταξίμ, πλήθος κόσμου διαδήλωσε σε ειρηνικό κλίμα στην Άγκυρα και τη Σμύρνη, τρεις πόλεις οι δημοτικές αρχές των οποίων ανήκουν στην αντιπολίτευση, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

They are chanting "Everywhere is Taksim, everywhere is resistance"

People in #Istanbul gather near Taksim to protest yesterday's Gezi trial rulings.

«Ταξίμ παντού! Αντίσταση Παντού!», φώναζαν οι διαδηλωτές, όπως και το σύνθημα «Αυτή είναι μόνο η αρχή, ο αγώνας συνεχίζεται!».

Η αστυνομία δεν επενέβη, παρά την ισχυρή παρουσία δυνάμεών της.

We are concerned about life & 18-year jail sentences of #OsmanKavala and 7 co-defendants, which bring a renewed spotlight on #Turkey 's suppression of dissent. We urge the authorities to comply with international HRs obligations. pic.twitter.com/czl2ZtEVZp

Σημαντική προσωπικότητα της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, που κρατείτο εδώ και 4,5 χρόνια, ο Οσμάν Καβαλά, ηλικίας 64 ετών, εξακολουθεί και αρνείται τις κατηγορίες που τον βαρύνουν: Κατηγορήθηκε από την εξουσία ότι χρηματοδότησε το τεράστιο κίνημα διαμαρτυρίας του 2013 στο πάρκο Γκεζί.

???? Turkish philanthropist Osman #Kavala was jailed for life without parole after he was convicted of trying to overthrow the government by financing #protests , in a case that #Europe 's top court and Western powers say is politically motivated. https://t.co/429DRMhMOu

«Μαύρο πρόβατο» του καθεστώτος, ο Καβαλά κατήγγειλε ενώπιον του δικαστηρίου μια «δικαστική δολοφονία» εναντίον του προσώπου του και την επιρροή του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη δίκη του.

Today prominent figures of the Gezi resistance are sentenced to 18 years in prison.

This is not a fair trial, but a political one. We don't accept Erdogan's regime unfair decision.

We will never give up defending #Gezi!

Gezi is the people, we are Gezi!#GeziyiSavunuyoruzpic.twitter.com/UaGvH8Dk1q