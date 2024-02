Tουρκία: Συνελήφθησαν έξι υπεύθυνοι του χρυσωρυχείου όπου 9 εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν έπειτα από κατολίσθηση

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας Καναδός υπήκοος, στέλεχος της εταιρείας Anagold που εκμεταλλεύεται το χρυσωρυχείο αυτό. Το 80% των μετοχών της Anagold ανήκει στην εταιρεία SSR Mining που εδρεύει στο Ντένβερ και το Τορόντο ενώ το υπόλοιπο 20% στην τουρκική εταιρεία Lidya.

Οι αρχές ακύρωσαν επίσης την περιβαλλοντική άδεια του ορυχείου, χωρίς την οποία δεν μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση των εμπειρογνωμόνων, οι υπεύθυνοι του χρυσωρυχείου δεν έλαβαν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, μολονότι γνώριζαν τον κίνδυνο από μια κατάρρευση του όγκου του χώματος.

At least 9 miners are feared to be buried under debris after a massive landslide hit a gold mine in eastern Turkey on Tuesday ?? pic.twitter.com/ZsWglJKN4w