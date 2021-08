Τουρκία: Συνετρίβη ρωσικό Beriev που επιχειρούσε στις φωτιές - Νεκροί οι 8 επιβαίνοντες - Βίντεο

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Sputnik, TASS, Reuters, AFP

Ένα τουρκικό αεροσκάφος εναέριας επιτήρησης και ένα ελικόπτερο έχουν σταλεί στο σημείο, συμπλήρωσε.

Το αεροσκάφος, ένα Beriev-200, είχε ενοικιαστεί από τη Ρωσία στη γενική Διεύθυνση Δασών της Τουρκίας, η οποία το χρησιμοποιούσε στη μάχη εναντίον των μεγάλων πυρκαγιών, που έχουν καταστρέψει το νότιο τμήμα της χώρας τις τελευταίες εβδομάδες.

Το αεροσκάφος συνετρίβη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, την ώρα που πήγαινε να κάνει ρίψεις νερού για να σβήσει μια πυρκαγιά, η οποία είχε εκδηλωθεί νωρίτερα στο Καχραμανμάρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

«Την ώρα που επιχειρούσε στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Καχραμανμάρας, ένα Be-200, που είχε ενοικιαστεί από τη Ρωσία, συνετρίβη. Ομάδες διάσωσης έχουν σταλεί στο σημείο της συντριβής. Τα πλήρωμα αποτελείτο από 8 ανθρώπους», ανέφερε σε ανακοίνωση και η γενική διεύθυνση Δασών της Τουρκίας.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ένας μεγάλος αριθμός διασωστών έχει αναπτυχθεί στο σημείο.

JUST IN: a Russian Beriev Be-200ChS firefighter plane operating in Turkey has crashed.

The fate of 8 crew members, 6 Russian 2 Turkish is unknown. Presumably, there are no survivors. https://t.co/KeKUzmLLr4pic.twitter.com/wHPtYnAbDl