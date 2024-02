Τουρκία: Συνεχίζονται οι έρευνες για 9 αγνοούμενους σε χρυσωρυχείο που κατέρρευσε - Βίντεο

Η εταιρία εξόρυξης χρυσού SSR Mining ανέστειλε χθες την παραγωγή στο ορυχείο. Το περιστατικό οδήγησε σε πτώση άνω του 50% της μετοχής της εταιρίας στο χρηματιστήριο του Τορόντο.

«Οι επιχειρήσεις μας στην έρευνα και διάσωση θα συνεχίσουν μέρα και νύχτα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια. «Η ελπίδα μας είναι για θετικές ειδήσεις και εργαζόμαστε γι' αυτό».

Erzincan, Turkey ????

Footage of goldmine collapsing this morning, killing around 12 workers.

