Τουρκία: Σύννεφο «ιπτάμενος δίσκος» σκέπασε τον ουρανό της Προύσας – Εντυπωσιακές εικόνες

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα «φακοειδή» σύννεφα δημιουργούνται σε μεγάλο ύψος, συνήθως ευθυγραμμισμένα κάθετα στην κατεύθυνση του ανέμου. Όταν σταθερός υγρός αέρας περνάει πάνω από ένα βουνό ή οροσειρά, μια σειρά από στάσιμα κύματα μπορεί να δημιουργηθούν στη μεριά του κατωφερή αέρα. Εάν η θερμοκρασία στην κορυφή των κυμάτων πέσει κοντά ή κάτω από την θερμοκρασία δρόσου, η υγρασία του αέρα συμπυκνώνεται και δημιουργούνται φακοειδή σύννεφα.

Τα σύννεφα αυτά πήραν το όνομά τους από το λατινικό «Altocumulus lenticularis», που σημαίνει «σαν φακός».

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες:

A UFO-shaped lenticular cloud dazzled onlookers in Türkiye’s Bursa, creating a surreal sight.

The lens-shaped clouds form when the air is stable and moist and winds originating from a similar direction blow across mountains at different altitudes through the troposphere pic.twitter.com/eWKiAdjotx