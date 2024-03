Τουρκία: Συντριβή εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας - ΒΙΝΤΕΟ

Το αεροσκάφος τύπου NF-5 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στις 12:51 μμ τοπική ώρα (11:51 πμ ώρα Ελλάδας) για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

One of the Turkish Stars (Turkish Air Force Acrobatic Team) F-5's crashed today during a training flight today in the province of Konya. The pilot ejected safely.

