Τουρκία: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου - Εννέα νεκροί και τέσσερις τραυματίες

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ελικόπτερο, ένα Cougar που έχει κατασκευαστεί από την Airbus, απογειώθηκε από την πόλη Μπινγκιόλ με προορισμό το Τατβάν, στις 12.55 ώρα Ελλάδας. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν όταν χάθηκε η επαφή με αυτό στις 13.25 ώρα Ελλάδας.

Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το σημείο της συντριβής, αφότου ανέπτυξαν ντρόουν, ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

#BREAKING 9 military personnel martyred, 4 others injured when military helicopter crashes in eastern Turkey: National Defense Ministry