Τουρκία: Τουλάχιστον 9 εγκλωβισμένοι μέσα σε χρυσωρυχείο μετά από κατολίσθηση

«Δεν υπάρχουν νεότερα για εννέα ανθρακωρύχους. Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης με ομάδα 400 ατόμων», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε γύρω στις 14:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδας) στο Ιλιτς, εντός της επαρχίας Ερζιντζάν, και ομάδες διάσωσης από γειτονικές πόλεις εστάλησαν στο σημείο, ανακοίνωσε η κρατική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών Afad.

BREAKING: A landslide trapped at least nine workers at a gold mine in eastern Turkey, search and rescue efforts underway

