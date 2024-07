Τουρκία: Τρεις νεκροί από δασική πυρκαγιά στην επαρχία της Σμύρνης

Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, τέσσερα ελικόπτερα και 16 πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, οι κάτοικοι της οποίας απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.

Η Τουρκία, όπου η θερμοκρασία φτάνει ή και ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας σε πολλές επαρχίες εδώ και έναν μήνα, τις τελευταίες εβδομάδες αντιμετωπίζει αλλεπάλληλες πυρκαγιές, οι περισσότερες εκ των οποίων γρήγορα τίθενται υπό έλεγχο. Στα τέλη Ιουνίου, 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μια πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα στη νοτιοανατολική Τουρκία, πιθανότατα λόγω κακής συντήρησης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

3 killed in wildfires in western Turkey: Three people died in wildfires that swept through a forested area in the Çesme district of Izmir province on Monday, the state-run Anadolu news agency reported. The cause of the fire, which has been contained, has… https://t.co/d8mEaJdVKwpic.twitter.com/jk9Mh0zXgT