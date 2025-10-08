Quantcast
Τουρκικά drones καμικάζι έφτασαν στο Κόσοβο - Οργισμένη αντίδραση Βούτσιτς κατά της Άγκυρας - Real.gr
real player

Τουρκικά drones καμικάζι έφτασαν στο Κόσοβο – Οργισμένη αντίδραση Βούτσιτς κατά της Άγκυρας

23:10, 08/10/2025
Τουρκικά drones καμικάζι έφτασαν στο Κόσοβο – Οργισμένη αντίδραση Βούτσιτς κατά της Άγκυρας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Τουρκία από το 2018 εξοπλίζει συνεχώς τον στρατό του Κοσόβου με σύγχρονα συστήματα.

Το Κόσοβο παρέλαβε σήμερα drones καμικάζι από την Τουρκία. Την άφιξη τους στο αεροδρόμιο της Πρίστινας ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι μέσω ανάρτησής του στο διαδίκτυο. «Το Κόσοβο παρέλαβε χιλιάδες drones καμικάζι, στις 8 Νοεμβρίου, από την Τουρκία. Αυτά τα drones, γνωστά και ως RTF (Ready to Fly) Skydagger FPV που έχουμε αποκτήσει, είναι drones μάχης εξοπλισμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς και δυνατότητα να πλήττουν τόσο κινούμενους όσο και στατικούς εχθρικούς στόχους», έγραψε στο facebook ο Κούρτι.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Κοσόβου ανέφερε ότι ο εξοπλισμός αυτός έφτασε νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν και υπογράμμισε το γεγονός ότι αυξάνεται σημαντικά «η ισχύς κρούσης του στρατού με την χρήση νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός σύγχρονου πολέμου».

Ο εξοπλισμός του Κοσόβου από την Τουρκία εξόργισε το Βελιγράδι. Άμεση ήταν η αντίδραση του προέδρου της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ο οποίος εξαπέλυσε μύδρους κατά της Άγκυρας.

«Είμαι σοκαρισμένος από τη συμπεριφορά της Τουρκίας και τη βάναυση παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και από τον συνεχιζόμενο εξοπλισμό των αρχών της Πρίστινας. Είναι πλέον απολύτως σαφές ότι η Τουρκία δεν θέλει σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και ότι ονειρεύεται να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Σερβία είναι μια μικρή χώρα, αλλά καταλάβαμε καλά το μήνυμα!», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Σημειώνεται ότι η Τουρκία από το 2018 εξοπλίζει συνεχώς τον στρατό του Κοσόβου με σύγχρονα συστήματα. Το 2023 παρέδωσε στο Κόσοβο ένα σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Bayraktar, ενώ το 2024 συμφώνησε με την Πρίστινα την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής βλημάτων πυροβολικού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved