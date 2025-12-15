Τουρκικά μαχητικά κατέρριψαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος προερχόμενο από τη Μαύρη Θάλασσα - Real.gr

Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 κατέρριψαν σε μη κατοικημένη περιοχή ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πλησίαζε τον τουρκικό εναέριο χώρο από τη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Αναλυτικά, στη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφέρεται:

«Εντοπίστηκε στίγμα που πλησίαζε τον εναέριο χώρο μας από τη Μαύρη Θάλασσα και τέθηκε υπό παρακολούθηση στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών.

Με σκοπό τη διαφύλαξη της ασφάλειας του εναέριου χώρου, τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα F-16 που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ και των εθνικών αρχών.

Το εν λόγω στίγμα διαπιστώθηκε ότι ανήκε σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που είχε βγει εκτός ελέγχου. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη, καταρρίφθηκε με ασφάλεια εκτός κατοικημένης περιοχής».

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δεν αναφέρει την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ