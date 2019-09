Τουρκικά στρατιωτικά οχήματα εισήλθαν στη Συρία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτόπτης μάρτυρας που επικαλείται το Reuters δήλωσε ότι οχήματα με τουρκικές σημαίες ενώθηκαν με αυτά που φέρουν σημαίες των ΗΠΑ στη Συρία σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων ανατολικά της τουρκικής συνοριακής πόλης Ακτσάκαλε, κοντά στην συριακή Τελ Αμπιάντ.

Η περιοχή που βρίσκεται ανατολικά του Ευφράτη ελέγχεται κυρίως από την κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG).

Turkish forces have entered #Syria near Tal Abyad for the first US-#Turkey joint patrols in the security mechanism area to appease #Erdogan.

The good part is: They will soon leave the area back to Turkey.https://t.co/dsMkxxokIl