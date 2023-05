Τουρκικές εκλογές: Οι 5 γυναίκες που θα επηρεάσουν το μέλλον της γειτονικής χώρας – Ανάλυση του Ευάγγελου Αρεταίου

Μετά από 20 χρόνια με την Εμινέ Ερντογάν, η Τουρκία έχει σήμερα εισέλθει στην περίοδο όπου πέντε γυναίκες εκπροσωπούν μια άλλη Τουρκία και που «ενδέχεται να επηρεάσουν το μέλλον της χώρας», λίγες μόλις μέρες πριν τις κρίσιμες εκλογές της 14ης Μαΐου, όπως αναφέρουν συνομιλητές του real.gr στην Τουρκία.

Του Ευάγγελου Αρεταίου

Η αρχηγός του Καλού Κόμματος, Μεράλ Ακσενέρ, η πρώην επικεφαλής του CHP στην Κωνσταντινούπολη Τζανάν Καφταντζίογλου, η Μπασάκ Ντεμιρτάς, σύζυγος του φυλακισμένου Κούρδου ηγέτη Σελαχατίν Ντεμιρτάς, η σύζυγος του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, Σελβί Κιλιτσντάρογλου και η Ντιλέκ Ιμάμογλου, σύζυγος του Εκρέμ Ιμάμογλου, είναι τα νέα γυναικεία και πολύ διαφορετικά πρόσωπα της Τουρκίας. Που σήμερα, παρά τις διαφορές τους, αγωνίζονται η μία δίπλα στην άλλη.

Ο διεθνής Tύπος την είχε βαφτίσει Ασένα, Λύκαινα, αλλά οι υποστηρικτές της στην Τουρκία την φωνάζουν άμπλα, μεγάλη αδελφή. Προερχόμενη από το κόμμα της Τανσού Τσιλλέρ, η Ακσενέρ πήγε στη συνέχεια στο Κόμμα της Eθνικιστικής Δράσης μέχρι την απόσχιση της και την ίδρυση του ΙΥΙ.

Ορισμένοι την ονομάζουν «σιδηρά κυρία», έχει χάρισμα όταν απευθύνεται στον κόσμο αλλά έχει και τους εθνικιστές που αποτελούν την πλειοψηφία του κόμματος και που δεν θέλουν προσέγγιση με τους Κούρδους, αναγκάζοντας την να ακροβατεί διαρκώς για να κρατήσει ζωντανή την συμμετοχή του κόμματος της στην Εθνική Συμμαχία. Πάντα κομψή, με πολύ κλασσικό και συντηρητικό ντύσιμο.

Το πρόσωπο πίσω από την εκλογική νίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη, ηγετική μορφή της αριστερής πτέρυγας του CHP, η Τζανάν Καφταντζίογλου εκπροσωπεί το άλλο πρόσωπο του κεμαλικού κόμματος. Φιλελεύθερη, με άριστες σχέσεις με τους Κούρδους, μηχανόβια και στόχος του Ερντογάν και των ανθρώπων του που την ανάγκασαν να παραιτηθεί από επικεφαλής του CHP στην Κωνσταντινούπολη λόγω δικαστικής δίωξης εναντίον της.

Πίσω από την εκστρατεία του Κιλιτσντάρογλου, η Τζανάν ντύνεται απλά αλλά κομψά, έχει εξαιρετική επικοινωνιακή ικανότητα και δεν φοβάται να λέει φωναχτά αυτα που πολλοί άλλοι στο κόμμα της λένε ψιθυριστά.

Εχοντας δεί τις Αρχές να συλλαμβάνουν τον πατέρας της όταν εκείνη ήταν ακόμα παιδί και με τον σύζυγο της 5,5 χρόνια στην φυλακή, η Μπασάκ Ντεμιρτάς ξέρει πολύ καλά τι θα πει αδικία και κρατική καταστολή.

Οι Κούρδοι ψηφοφόροι την λατρεύουν, άλλωστε είναι γέννημα θρέμμα της νοτιοανατολικής Τουρκίας, ενώ έχει μεγάλη απήχηση και στη βάση των κεμαλικών κομμάτων. Συγκρατημένη, πάντα καλοντυμένη και πάντα ψύχραιμη και αξιοπρεπής, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, η Μπασάκ συμμετέχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία δίνοντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα της γυναικείας αξιοπρέπειας αλλά και αγωνιστικότητας.

To ίδιο απλή, «αντιχαρισματική» όπως λένε τα πικρόχολα σχόλια στην Αγκυρα, με τον σύζυγο της, η Σελβί Κιλιτσντάρογλου έχει αναδειχθεί σε μια αγαπητή εικόνα της γυναίκας της διπλανής πόρτας. Φωτογραφίζεται και μιλά συχνά από την κουζίνα του απλού διαμερίσματός τους στην Αγκυρα, ντύνεται πολύ απλά, είναι χαμογελαστή και προσιτή. Ηρεμη δύναμη, με μεγάλη ενσυναίσθηση και έμφυτη ταπεινότητα, είναι η εικόνα της εκσυγχρονισμένης, απλής Τουρκάλας κάποιας ηλικίας που ελπίζει και μάχεται διακριτικά για ένα καλύτερο μέλλον. Αν ο Κιλιτσντάρογλου εκλεγεί στην προεδρία, η αλλαγή γυναικείας εικόνας από τη first lady Εμινέ στη first lady Σελβί θα είναι τεράστια.

Με καταγωγή από την Τραπεζούντα, μαχητικότητα και θάρρος, η Ντιλέκ Ιμάμογλου εμφανίζεται πάντα στο πλευρό του Εκρέμ Ιμάμογλου με χαμόγελο και πάθος. Ντυμένη άλλοτε με κλασσική κομψότητα άλλοτε με πιο μποέμ στυλ, η Ντιλέκ έχει και ένα τατουάζ σκορπιού ψηλά στο αριστερό της μπράτσο που έχει συχνά σχολιαστεί είτε ώς δείγμα μοντέρνας νέας γυναίκας που τολμά να έχει τατουάζ είτε πικρόχολα. Δραστήρια και επίμονη, η Ντιλέκ και η εικόνα της νέας γυναίκας είναι από τα μεγάλα ατού του Ιμάμογλου.