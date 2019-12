Τουρκικές φρεγάτες στην Αλγερία

ΠΗΓΗ: militaire

Ο Ερντογάν όπως όλα δείχνουν, σκοπεύει να πάει στη διάσκεψη του Βερολίνου έχοντας αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στη Λιβύη και ναυτικές δυνάμεις στη Μεσόγειο.

The Turkish Naval Task Group which consist of our frigates TCG GÖKSU and TCG GÖKOVA, is transiting to the Port of Algiers to provide associated support to NATO's Operation Sea Guardian, after completing the passing exercise with the Italian frigate Zeffiro. pic.twitter.com/0WLIpA1ANm