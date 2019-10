Τουρκική εισβολή στη Συρία: Επληξαν 181 στόχους – Τουλάχιστον 15 νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Ανάμεσά τους και άμαχοι

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP, dpa, ANT1, CNN

Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας έπληξαν συνολικά 181 στόχους - θέσεις κούρδων ανταρτών - διεξάγοντας αεροπορικές επιδρομές και πλήγματα με πυροβολικό, από την έναρξη της επιχείρησής τους στη βορειοανατολική Συρία, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Η συμμαχία υπό κουρδική ηγεσία η οποία ελέγχει τη βορειοανατολική Συρία κατήγγειλε ότι αεροπορικός βομβαρδισμός της Πολεμικής Αεροπορίας της Τουρκίας έπληξε φυλακή όπου κρατούνται τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

«Μια από τις φυλακές όπου κρατούνται μέλη του ΙΚ επλήγη από τουρκική αεροπορική επιδρομή», ανέφεραν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) μέσω Twitter, χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες.

Αγκυρα προς ΟΗΕ: Η επιχείρηση θα είναι «αναλογική, μετρημένη και υπεύθυνη»

Η διπλωματία της Τουρκίας διαβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι η στρατιωτική επιχείρηση που άρχισαν να διεξάγουν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στο βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας θα είναι «αναλογική, μετρημένη και υπεύθυνη», ενόψει της συνεδρίασης του κεκλεισμένων των θυρών σήμερα για να συζητηθεί η εισβολή.

Κατά την Άγκυρα, η επιχείρηση έχει στόχο να εξαλειφθεί αυτός που ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκαλεί «διάδρομο του τρόμου» νότια των συνόρων της χώρας του με τη Συρία. Η εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων άρχισε μερικές ημέρες μετά την απόφαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναδιπλωθούν αμερικανοί στρατιωτικοί που ήταν ανεπτυγμένοι στην περιοχή και συνεργάζονταν με κούρδους μαχητές, που αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος στις επιχειρήσεις των τελευταίων ετών εναντίον του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

Η Τουρκία διατείνεται ότι οι κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (ΜΠΛ), βασική συνιστώσα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), είναι ο συριακός βραχίονας του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν, της αυτονομιστικής οργάνωσης που πολεμά εναντίον του τουρκικού κράτους από τη δεκαετία του 1980.

Το ΣΑ του ΟΗΕ συγκαλείται σήμερα για να εξετάσει την κατάσταση στη Συρία, κατόπιν αιτήματος των πέντε ευρωπαϊκών κρατών-μελών του (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Πολωνία).

«Όπως συνέβη και στις προηγούμενες αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις της, η αντίδραση της Τουρκίας θα είναι αναλογική, μετρημένη και υπεύθυνη», ανέφερε ο πρεσβευτής της χώρας Φεριντούν Σινιρλίογλου σε επιστολή του προς το δεκαπενταμελές ΣΑ που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

«Η επιχείρηση θα στοχοθετήσει μόνο τρομοκράτες και κρησφύγετά τους, καταφύγια, θέσεις, οπλισμένα οχήματα και εξοπλισμό», συνέχισε ο πρεσβευτής. «Λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις για να αποφευχθούν παράπλευρες απώλειες στις τάξεις του άμαχου πληθυσμού», διαβεβαίωσε ακόμη ο Σινιρλίογλου.

Η Τουρκία δικαιολόγησε την εισβολή επικαλούμενη το Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο αναφέρεται στο δικαίωμα μιας χώρας ή μιας συμμαχίας κρατών στην αυτοάμυνα όταν δέχεται επίθεση.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι «πολύ ανήσυχος» για τις εξελίξεις στη βορειοανατολική Συρία και «οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση» εκεί πρέπει να συνοδευτεί από «απόλυτο σεβασμό του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», σημείωσε χθες ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Φαρχάν Χακ.

Ο Γκουτέρες παράλληλα υπενθύμισε πως είναι απαραίτητο να προστατεύονται οι άμαχοι και οι πολιτικές υποδομές και πως θεωρεί ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύρραξη στη Συρία»

Την επιβολή κυρώσεων σε Ερντογάν και τουρκικό στρατό εισηγούνται δύο γερουσιαστές των ΗΠΑ

Δύο αμερικανοί γερουσιαστές παρουσίασαν το περίγραμμα σχεδίου νόμου το οποίο προβλέπει την επιβολή κυρώσεων στην πολιτική ηγεσία της Τουρκίας — συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν — καθώς και στις ένοπλες δυνάμεις και τον τομέα της ενέργειας της χώρας αυτής, σε αντίδραση στην τουρκική εισβολή στη βορειοανατολική Συρία.

Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Κρις Βαν Χόλεν και ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ εισηγούνται να στοχοθετηθούν όποιοι πόροι τυχόν διαθέτουν οι τούρκοι πολιτικοί στην επικράτεια των ΗΠΑ και να τους επιβληθούν επίσης ταξιδιωτικές απαγορεύσεις. Ακόμη, προτείνουν να απαγορευθεί σε παγκόσμιο επίπεδο οποιαδήποτε πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στην Άγκυρα, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών που κατασκευάζονται στην αμερικανική επικράτεια.

