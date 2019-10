Τουρκική εισβολή στη Συρία: Μεγαλώνει ο κύκλος αίματος – Κυρώσεις κατά της Άγκυρας σχεδιάζουν οι Ρεπουμπλικανοί

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, BINTEO: ΑFP, RT

Από το βράδυ της Τετάρτης, η Άγκυρα άρχισε τη χερσαία φάση της επίθεσής της με τις δυνάμεις της να περνούν τα σύνορα, επικεντρώνοντας τις επιχειρήσεις τους στους παραμεθόριους τομείς της Ρας αλ Άιν και της Ταλ Αμπιάντ, που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Κούρδων.

Οι τουρκικές δυνάμεις κυρίευσαν 11 χωριά κοντά σε αυτές τις δύο πόλεις, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έκανε λόγο για συνεχείς τουρκικές αεροπορικές επιδρομές.

Τουλάχιστον 29 αντάρτες, 23 μαχητές των κουρδικών δυνάμεων και 6 αντάρτες προσκείμενοι στην Τουρκία, καθώς και 10 άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από την Τετάρτη από τα αεροπορικά πλήγματα και τις βολές του τουρκικού πυροβολικού, σύμφωνα με την ίδια ΜΚΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Random #Turkish airstrikes are targeting innocent civilians and children in #Kurdish cities adjacent to the #Syria/Turkey border in NE Syria. pic.twitter.com/YyS4XevuGk