Τουρκική εμπλοκή σε NAVTEX για εκτόξευση ρωσικών πυραύλων στο Καστελλόριζο

NAVTEX για εκτόξευση πυραύλων νοτιοανατολικά του Καστελλόριζου εξέδωσε πριν λίγο ο υδρογραφικός σταθμός Αττάλειας της Τουρκίας.

Πηγή: enikos.gr, του Χρήστου Μαζανίτη

Μόνο που πρόκειται για... anti-NAVTEX για άσκηση του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο ζήτησε και έλαβε άδεια από την Κύπρο, αφού η περιοχή εμπίπτει στο κυπριακό FIR. Η Τουρκία εκνευρισμένη εξέδωσε anti-NAVTEX ισχυριζόμενη ότι αυτή δίνει την άδεια και όχι η Κύπρος. Οι ασκήσεις έχουν οριστεί για το πρωί της 18ης Αυγούστου.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0982/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 23-07-2020 15:13)

TURNHOS N/W : 0982/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVY ROCKET TEST FIRINGS, ON 18 AUG 20 FROM 0600Z TO 1500ZWILL TAKE PLACE IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

35 37.00 N - 030 00.00 E

35 37.00 N - 030 31.00 E

35 16.00 N - 030 31.00 E

35 16.00 N - 030 00.00 E

THIS AREA IS VERY DANGEROUS TO NAVIGATION.

2. CANCEL THIS MESSAGE 181600Z AUG 20.