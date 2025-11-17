Τουρκικό δεξαμενόπλοιο δέχτηκε «ρωσική επίθεση» κοντά στην Οδησσό – Εκκενώνεται χωριό της Ρουμανίας - Real.gr

Quantcast
Τουρκικό δεξαμενόπλοιο δέχτηκε «ρωσική επίθεση» κοντά στην Οδησσό – Εκκενώνεται χωριό της Ρουμανίας

16:45, 17/11/2025
Για κίνδυνο τεράστιας έκρηξης, κάνουν λόγο τηλεοπτικά δίκτυα λόγω ρωσικής επιδρομής με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε τουρκικό δεξαμενόπλοιο φορτίου 4.000 τόνων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG) στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το Newsweek εκκενώθηκε το χωριό Πλάουρου, της Ρουμανίας που βρίσκεται απέναντι από την Οδησσό, ενώ μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε στο πλοίο.

Το τουρκικό πλοίο ORINDA, φλέγεται, αγκυροβολημένο στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδησσού.

Σύμφωνα με την τουρκική ναυτιλιακή έκδοση Deniz Haber τα 16 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από το πλοίο και είναι ασφαλή.

 

