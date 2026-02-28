Quantcast
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Οι εξελίξεις είναι τέτοιας φύσης που θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της περιοχής και την παγκόσμια σταθερότητα - Real.gr
real player

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Οι εξελίξεις είναι τέτοιας φύσης που θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της περιοχής και την παγκόσμια σταθερότητα

17:45, 28/02/2026
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Οι εξελίξεις είναι τέτοιας φύσης που θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της περιοχής και την παγκόσμια σταθερότητα

Η Άγκυρα εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και κάλεσε όλα τα μέρη να σταματήσουν άμεσα τις στρατιωτικές ενέργειες, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο γενικευμένης αποσταθεροποίησης.

«Οι εξελίξεις που ξεκίνησαν με την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν και συνεχίστηκαν με το Ιράν να στοχεύει τρίτες χώρες, είναι τέτοιας φύσης που θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της περιοχής μας και την παγκόσμια σταθερότητα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών».

«Ανησυχούμε βαθιά για όλες τις ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και απειλούν τη ζωή αθώων πολιτών και καταδικάζουμε τις προκλήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της βίας. Καλούμε όλα τα μέρη να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις», σημειώνεται.

Στην ανακοίνωση, τονίζεται, επίσης, ότι τα ζητήματα στην περιοχή πρέπει να επιλυθούν με ειρηνικά μέσα και επισημαίνεται πως η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη στη διαμεσολάβηση.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαιώνει ότι λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των πολιτών που βρίσκονται στις εμπλεκόμενες χώρες καθώς, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «η ασφάλεια των πολιτών μας που ζουν στις σχετικές χώρες αποτελεί προτεραιότητά μας και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

02:08 01/03
Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

01:24 01/03
Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

00:58 01/03
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

00:42 01/03
Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

00:23 01/03
ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

00:03 01/03
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

00:00 01/03
Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

23:55 28/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved