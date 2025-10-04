Τουρκικό ΥΠΕΞ : Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις εναντίον του λαού της Γάζας - Real.gr

Quantcast
04:00, 04/10/2025
Ανακοίνωση μετά την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η ‘Αγκυρα εκτιμά ότι η απάντηση της Χαμάς σήμερα (3 Οκτωβρίου) στο σχέδιο που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ, «θα καταστήσει δυνατή την άμεση επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, την αδιάκοπη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και τη λήψη μέτρων που θα οδηγήσουν σε μόνιμη ειρήνη».

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του εναντίον του λαού της Γάζας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο καλεί «τα μέρη να αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας και να εφαρμόσουν τη λύση των δύο κρατών, η οποία έχει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας».

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις και να συμβάλλει εποικοδομητικά» καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

