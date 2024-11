Τουρκικό ΥΠΕΞ: Επίθεση στην Κομισιόν με αφορμή τον χάρτη για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Ελλάδας

Μάλιστα εκφράζει την άποψη ότι «η ΕΕ δεν έχει την αρμοδιότητα να εκφράσει γνώμη για διαφορές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μεταξύ κυρίαρχων χωρών» και επισημαίνει πως «το γεγονός ότι η ΕΕ εμπλέκεται μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών δυσχεραίνει τη λύση των προβλημάτων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Οι χάρτες που χρησιμοποιούνται για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο σε αυτή τη μελέτη είναι άκυροι για την Τουρκία και δεν έχουν καμία de facto ή νομική συνέπεια.

Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι δεν θα επιτρέψουμε το έργο να παραβιάσει τα δικαιώματα της χώρας μας.

Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η ΕΕ δεν έχει την αρμοδιότητα να εκφράσει γνώμη για διαφορές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μεταξύ κυρίαρχων χωρών. Το γεγονός ότι η ΕΕ εμπλέκεται μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών δυσχεραίνει τη λύση των προβλημάτων.

Δεν είναι δυνατή η αποδοχή μονομερών διατάξεων σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Τέτοιες προσπάθειες θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης στα διασυνδεδεμένα προβλήματα του Αιγαίου.

Πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και συνολική προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων στη βάση του διεθνούς δικαίου, της φιλίας και της καλής γειτονίας».

Regarding Maritime Spatial Planning of the European Union https://t.co/v8YPLUX1Q6pic.twitter.com/XnapvulhMW