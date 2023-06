Τουρκικό ΥΠΕΞ για ναυάγιο στην Πύλο: Aπευθύνουμε έκκληση στη διεθνή κοινότητα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών

«Αυτή η τραγωδία στη Μεσόγειο δεν θα είναι η πρώτη ούτε η τελευταία. Δεν είναι δυνατό να προληφθούν τέτοιες καταστροφές χωρίς να εξαλειφθούν τα αίτια της παράτυπης μετανάστευσης. Οποιεσδήποτε άλλες λύσεις μόνο θα αυξήσουν τα δεινά των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο και τους θανάτους στη θάλασσα. Είναι κοινή μας ευθύνη να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και να βρούμε μόνιμες λύσεις στα προβλήματά τους. Αυτό το τραγικό γεγονός αποκάλυψε για άλλη μια φορά την ανάγκη να βρει η διεθνής κοινότητα επειγόντως λύση σε αυτό το ζήτημα» σημειώνει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών και προσθέτει:

«Αυτές τις ημέρες που πλησιάζουμε την 20η Ιουνίου, την Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων, απευθύνουμε έκκληση για άλλη μια φορά στη διεθνή κοινότητα για τη δίκαιη κατανομή ευθυνών και βαρών, και για να εργαστούμε από κοινού για την εξάλειψη των προβλημάτων που είναι η ρίζα στα αιτία των μεταναστευτικών κινήσεων στην περιοχή μας».

