Τουρκικός Τύπος: Διθύραμβοι για την «επίθεση» φιλίας Τραμπ σε Ερντογάν - Real.gr

Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ξεκινάει νέος κύκλος στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.

Διθυραμβικά πρωτοσέλιδα στον τουρκικό τύπο για την επίθεση φιλίας Τραμπ σε Ερντογάν.

Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ξεκινάει νέος κύκλος στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πυρηνική συμφωνία που υπεγράφη από τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας Μπαϊρακτάρ και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Δείτε τι αναφέρουν τα πρωτοσέλιδα:

HURRIYET

Θερμά μηνύματα – δυνατές συμφωνίες

Ιστορική επίσκεψη στον Λευκό Οίκο ύστερα από έξι χρόνια

MILLIYET

Όλα από την αρχή

Ο Ερντογάν έξι χρόνια μετά στον Λευκό Οίκο, έγινε δεκτός με κοπλιμέντα.

TURKIYE

Στρατηγικές αποφάσεις βγήκαν από την συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ

Συμφωνία έκπληξη για πυρηνικά στον Λευκό Οίκο.