Τούρκοι βομβάρδισαν κατά λάθος φυλάκιο των ΗΠΑ - Παραλίγο να απαντήσουν οι πεζοναύτες

πηγή: Newsweek/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Μαρκ Έπσερ διαβεβαίωνε τα ΜΜΕ ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν μετεγκατασταθεί και ότι οι τουρκικές δυνάμεις γνωρίζουν τις θέσεις των ΗΠΑ. Ωστόσο, το Reuters, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι έγινε επίθεση στο αμερικανικό φυλάκιο στο Κομπάνι αλλά δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ο αξιωματούχος του Πενταγώνου πρόσθεσε ότι Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονταν στο φυλάκιο τη στιγμή της έκρηξης, όμως δεν έχουν καταγραφεί περαιτέρω κινήσεις έκτοτε.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας διαβεβαίωσε πως το φυλάκιο του αμερικανικού στρατού δεν στοχοθετήθηκε και πως ελήφθησαν όλα τα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι καμία αμερικανική βάση δεν θα πληγεί, κατά την ανταπόδοση των πυρών που προέρχονταν από περιοχή πλησίον του αμερικανικού στρατιωτικού φυλάκιου στη Συρία.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ είπε σε δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο πως η Τουρκία έχει ενημερωθεί για τις αμερικανικές θέσεις στη Συρία.

«Ο τουρκικός στρατός είναι πλήρως ενήμερος… των σημείων που βρίσκονται οι αμερικανικές δυνάμεις» επισήμανε.

«Όλοι είναι πλήρως ενήμεροι ότι είμαστε ο αμερικανικός στρατός. Διατηρούμε το δικαίωμα της αυτοάμυνας» σημείωσε ο Αμερικανός στρατηγός.

Επίσης, όπως ανέφερε στο twitter η Νατάσα Μπέρτραντ, ανταποκρίτρια του Politico για την εθνική ασφάλεια «αξιωματούχος του Πενταγώνου είπε πως η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που το προσωπικό των ΗΠΑ σκέφτηκε να ανταποδώσει ως αυτοάμυνα!».

“A senior Pentagon official said shelling was so heavy that the U.S. personnel considered firing back in self-defense.” https://t.co/by7aleTUXq