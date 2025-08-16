Τουσκ: Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συντάξει κοινό ανακοινωθέν για τη σύνοδο της Αλάσκας - Real.gr

Quantcast
12:35, 16/08/2025
ΠΗΓΗ: INTIME

Οι ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας, Βρετανίας, Πολωνίας και Ιταλίας ετοίμασαν μια κοινή δήλωση αφού αξιολόγησαν τις πληροφορίες που τους έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη σύνοδο στην Αλάσκα και άκουσαν τις απόψεις του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτό δήλωσε σήμερα Σάββατο ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.«Ολοκληρώθηκε συζήτηση μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, που αξιολόγησαν τις πληροφορίες που παρείχε ο Πρόεδρος Τραμπ και τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα», έγραψε ο Τουσκ στο X.

 


Σύμφωνα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρξε μια νέα τηλεφωνική συνδιάλεξη μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, μετά από μια αρχική ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε είναι μεταξύ των συμμετεχόντων, ανέφερε η ίδια πηγή.

