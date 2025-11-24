Τουσκ: Το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία δεν θα πρέπει να υπονομεύει την ασφάλεια της Ευρώπης - Real.gr

Καμία συμφωνία σχετικά με την Ουκρανία δεν μπορεί να επιτραπεί να υπονομεύσει την ασφάλεια της Πολωνίας και της Ευρώπης--αντιθέτως, θα πρέπει να την ενισχύσει, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης σήμερα στη Λουάντα.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία συνέχισαν τις συνομιλίες σήμερα στην Ελβετία με στόχο να καταλήξουν σε ένα κοινώς αποδεκτό ειρηνευτικό σχέδιο, αφότου συμφώνησαν να τροποποιηθεί η αμερικανική πρόταση των 28 σημείων την οποία το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του θεώρησαν λίστα επιθυμιών του Κρεμλίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ