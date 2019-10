Ηχηρό μήνυμα Τουσκ στην Τουρκία: Οι παράνομες γεωτρήσεις υπονομεύουν τις σχέσεις με την ΕΕ

Ο Πρόεδρος Τουσκ υπενθυμίζει μάλιστα ότι η ΕΕ στέκεται στο πλευρό της Κύπρου.

I am in permanent contact with President @AnastasiadesCY. Turkey's continued illegal drilling activities only undermine good neighbourly relations between the EU and Turkey. The EU stands united behind Cyprus.