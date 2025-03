Τραμπ: «Αχάριστος ο Ζελένσκι - Η Ουκρανία μπορεί να μην επιβιώσει» - Real.gr

Κατά του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι πήρε πολλά από τις ΗΠΑ, αλλά δεν είπε «ευχαριστώ», αν και προέβλεψε ότι τελικά θα υπογράψει τη συμφωνία για τα ορυκτά.

Σε συνέντευξή του την Κυριακή στο Fox, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Ουκρανός ομόλογός του πήρε τα χρήματα που του έδωσε η διακυβέρνηση Μπάιντεν «όπως παίρνεις τις καραμέλες από ένα μωρό». «Δεν νομίζω ότι είναι ευγνώμων», είπε ακόμη αν και υποστήριξε ότι τελικά ο Ζελένσκι θα υπογράψει τη συμφωνία για τα ορυκτά.

Trump on Zelensky:

He took U.S. money like candy from a baby… I don’t think he’s grateful.

They fought because someone had to use the weapons. pic.twitter.com/fQbBljSMsg

— Clash Report (@clashreport) March 9, 2025