Τραμπ: Ακύρωσα τη συνάντηση με τον Πούτιν γιατί οι συνομιλίες μας δεν οδηγούν πουθενά - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, επειδή δεν του φαινόταν σωστή.

Όπως είπε οι συνομιλίες του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «καλές», αλλά τελικά «δεν οδηγούν πουθενά».

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, έχουμε καλές συνομιλίες, αλλά τελικά δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, καθισμένος δίπλα στον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ελπίζει οι νέες κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη να μην χρειαστεί να παραμείνουν σε ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πηγές: AFP, Reuters

Το δημοσίευμα της Wall Street Journal

Νωρίτερα, διέψευσε δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal που υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ άναψαν το «πράσινο φως» στην Ουκρανία για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς σε επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον «δεν έχει καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους».

Επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους, η εφημερίδα WSJ είχε μεταδώσει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήρε τον περιορισμό στη χρήση πυραύλων μεγάλου βελενεκούς που προμηθεύεται το Κίεβο από τους συμμάχους του στη Δύση.

Το δημοσίευμα της WSJ ανέφερε πως όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ «άναψε το πράσινο φως» στην Ουκρανία για να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς δυτικής προέλευσης, κάτι που θα επέτρεπε στις στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας να χτυπούν στόχους μέσα στη ρωσική επικράτεια και σε βάθος δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Μάλιστα οι Ουκρανοί, την Τρίτη (21/10) χρησιμοποίησαν πύραυλο Storm Shadow (είναι οι γνωστοί γαλλικοί SCALP) για να χτυπήσουν ένα ρωσικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ το οποίο παράγει εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων.

Το χτύπημα «ήταν επιτυχημένο» καθώς κατάφερε «να διαπεράσει τη ρωσική αεράμυνα», ανέφερε το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Η WSJ αναφέρει ότι η απόφαση να αρθεί ο περιορισμός για τους Storm Shadow ελήφθη πριν από τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζεται πως ο Ζελένσκι ζητούσε πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι έχουν σημαντικό βεληνεκές και θα μπορούσαν θεωρητικά να χτυπήσουν στόχους στη Μόσχα και ακόμη βορειότερα. Αλλά ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα, επισημαίνοντας ότι Ρωσία και Ουκρανία πρέπει να τερματίσουν τον αιματηρό πόλεμο.