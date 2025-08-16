Τραμπ: Αν η συνάντηση με τον Ζελένσκι «πάει καλά», μπορεί να ακολουθήσει μία με τον Πούτιν - Real.gr

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα ότι μετά τη συνάντηση κορυφής που είχε στην Αλάσκα με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στο Οβάλ Γραφείο στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα το απόγευμα.

«Αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε τότε συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν», σημείωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«Καθορίστηκε από όλους ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία είναι να πάμε απευθείας σε Ειρηνευτική Συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή Συμφωνία Εκεχειρίας, οι οποίες συχνά δεν διαρκούν», υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Νωρίτερα το Reuters είχε μεταδώσει επικαλούμενο ανάρτηση του δημοσιογράφου Μπαράκ Ραβίντ του Axios στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ότι ο Τραμπ δήλωσε στον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ότι ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για μια εκεχειρία, αλλά για μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Πιστεύω ότι μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από μια εκεχειρία», δήλωσε ο Τραμπ κατά την συνομιλία, σύμφωνα τον Ραβίντ, ο οποίος επικαλέστηκε πηγή από την τηλεφωνική επικοινωνία, χωρίς να κατονομάσει το πρόσωπο αυτό, ενώ το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ