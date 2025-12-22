Τραμπ: Αναφέρθηκε στα... εσώρουχα της Μελάνια σε ομιλία του για την οικονομία - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Απρόσμενη τροπή πήρε συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία της οικονομίας στο Rocky Mount της Βόρειας Καρολίνας.

Ενώ μιλούσε για την οικονομία και την πολιτική, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στην έρευνα που είχε κάνει το FBI στο θέρετρό του, το Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα το 2022, φέρνοντας στην κουβέντα ακόμη και τα… εσώρουχα της συζύγου του, Μελάνια.

Ο Τραμπ επανήλθε στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης για τη διαχείριση διαβαθμισμένων εγγράφων, κάνοντας λόγο για στοχοποίησή του.«Είχα αυτά τα ζώα που προσπαθούσαν να μου επιτεθούν στο Μαρ-α-Λάγκο», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στους πράκτορες του FBI, που εκτέλεσαν το ένταλμα έρευνας.

Στη συνέχεια ανέφερε:

«Έψαξαν την ντουλάπα της γυναίκας μου. Και θα πω το εξής: πρώτον, είναι πολύ κακό, αλλά ακούγεται και λίγο περίεργο».

Ο Τραμπ συνέχισε περιγράφοντας τη σκηνή μέσα από προσωπικές λεπτομέρειες:

«Κοίταξαν τα συρτάρια της. Έχεις συρτάρι και μετά έχεις… εσώρουχα », είπε, ενώ μιμούνταν το άνοιγμα συρταριού.

Τόνισε μάλιστα ότι η σύζυγός του είναι «ένας πολύ σχολαστικός άνθρωπος».

Η αναφορά του προέδρου συνεχίστηκε με λεπτομερή περιγραφή:

«Τα εσώρουχά της, που μερικές φορές αποκαλούνται και ‘panties’, είναι διπλωμένα τέλεια. Τυλιγμένα. Είναι, δηλαδή, τόσο τέλεια. Λέω: “Αυτό είναι όμορφο”».

Και πρόσθεσε:

«Όλα ήταν τέλεια, κανένα πρόβλημα. Δίπλωμα, δίπλωμα, δίπλωμα. Νομίζω ότι τα περνά με σίδερο ατμού».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την έρευνα, η εικόνα αυτή είχε αλλάξει:

«Άνοιξε τα συρτάρια και δεν ήταν έτσι. Ήταν χάλια. Ήταν όλα σκορπισμένα παντού», είπε, προσθέτοντας ότι η Μελάνια αντέδρασε λέγοντας:

«Τι συνέβη; Αυτό είναι απαίσιο».